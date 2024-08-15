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У Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Олександр ШумілінЧетвер, 15 серпня 2024, 18:01
У Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3
Фото ілюстративне

В Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Джерело: російське агентство "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: В Міноборони заявив, що Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області під час виконання планового польоту.

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За інформацією міністерства екіпаж катапультувався, літак упав у безлюдній місцевості, а на землі обійшлося без руйнувань.

Причиною аварії називають технічну несправність.

Паблік "Крымский ветер" оприлюднив кадри авіакатастрофи й пожежі.

ВІДЕО ДНЯ

Російські Telegram-канали також опублікували фото і відео падіння літака.

Передісторія:

  • У серпні 2023 року керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповідав, що в росії залишилося менше 30 бомбардувальників Ту-22.

Росіяавіа
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