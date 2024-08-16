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Прорыв границы, уничтожение врага, пленные: ДШВ показали первые часы Курской операции

Валентина РоманенкоПятница, 16 августа 2024, 07:41
Прорыв границы, уничтожение врага, пленные: ДШВ показали первые часы Курской операции
скриншот

Десантно-штурмовые войска ВСУ поделились кадрами первых часов операции в Курской области РФ.

Источник: пресс-служба ДШВ

Дословно: "Разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работа авиации, артиллерии, пленные.

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Первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области РФ 6 августа 2024 года. День, который войдет в историю российско-украинской войны".

Детали: Десантники отмечают, что определяющими на начальном этапе операции стали тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина.

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Теперь все зависит от устойчивости украинского солдата всех родов войск задействованных в операции, говорят в ДШВ.

Напомним: Как известно из открытых источников, ядром Курской операции стали две бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ - легендарная и мощная львовская 80-я и сформированная еще в прошлом году черновицкая 82-я. На второй неделе операции к ним присоединилась часть не менее закаленной 95-й бригады ДШВ.

Знать больше: "Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше"

Курская область
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