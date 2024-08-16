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Росіяни атакували Нікопольщину: пошкодили інфраструктуру і підприємство

Ірина БалачукП'ятниця, 16 серпня 2024, 08:11
Росіяни атакували Нікопольщину: пошкодили інфраструктуру і підприємство
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Ввечері 15 серпня, вночі та вранці 16 серпня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області – били артилерією, дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА, у результаті чого пошкоджена інфраструктуро, комунальне підприємство та житло.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Зранку російські війська продовжили терор. Гучно було у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах. Понівечена інфраструктура. Потрощені комунальне підприємство, приватний будинок, гараж та пожежна машина".

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Деталі: Також загарбники пошкодили лінію електропередач і будівлю, яка не експлуатувалася, – там спалахнула пожежа. Вогонь уже загасили.  

 
фОТО З TELEGRAM СЕРГІя лиСАКА 

Люди під час російських ударів не постраждав, наголосив голова ОВА.

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