Росіяни атакували Нікопольщину: пошкодили інфраструктуру і підприємство

Ввечері 15 серпня, вночі та вранці 16 серпня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області – били артилерією, дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА, у результаті чого пошкоджена інфраструктуро, комунальне підприємство та житло.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Зранку російські війська продовжили терор. Гучно було у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах. Понівечена інфраструктура. Потрощені комунальне підприємство, приватний будинок, гараж та пожежна машина".

Реклама:

Деталі: Також загарбники пошкодили лінію електропередач і будівлю, яка не експлуатувалася, – там спалахнула пожежа. Вогонь уже загасили.

фОТО З TELEGRAM СЕРГІя лиСАКА

Люди під час російських ударів не постраждав, наголосив голова ОВА.