Россияне атаковали Никопольщину: повредили инфраструктуру и предприятие

Вечером 15 августа, ночью и утром 16 августа российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области – били артиллерией, дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы с БпЛА, в результате чего повреждена инфраструктура, коммунальное предприятие и жилье.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Утром российские войска продолжили террор. Громко было в Никополе, Покровской и Марганецкой общинах. Повреждена инфраструктура. Разбиты коммунальное предприятие, частный дом, гараж и пожарная машина".

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Детали: Также захватчики повредили линию электропередач и здание, которое не эксплуатировалось, – там вспыхнул пожар. Огонь уже потушили.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Люди во время российских ударов не пострадали, подчеркнул глава ОВА.