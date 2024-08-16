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Россияне атаковали Никопольщину: повредили инфраструктуру и предприятие

Ирина БалачукПятница, 16 августа 2024, 08:11
Россияне атаковали Никопольщину: повредили инфраструктуру и предприятие
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Вечером 15 августа, ночью и утром 16 августа российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области – били артиллерией, дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы с БпЛА, в результате чего повреждена инфраструктура, коммунальное предприятие и жилье.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Утром российские войска продолжили террор. Громко было в Никополе, Покровской и Марганецкой общинах. Повреждена инфраструктура. Разбиты коммунальное предприятие, частный дом, гараж и пожарная машина".

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Детали: Также захватчики повредили линию электропередач и здание, которое не эксплуатировалось, – там вспыхнул пожар. Огонь уже потушили. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Люди во время российских ударов не пострадали, подчеркнул глава ОВА.

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