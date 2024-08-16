Россияне атаковали Никопольщину: повредили инфраструктуру и предприятие
Вечером 15 августа, ночью и утром 16 августа российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области – били артиллерией, дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы с БпЛА, в результате чего повреждена инфраструктура, коммунальное предприятие и жилье.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Утром российские войска продолжили террор. Громко было в Никополе, Покровской и Марганецкой общинах. Повреждена инфраструктура. Разбиты коммунальное предприятие, частный дом, гараж и пожарная машина".
Детали: Также захватчики повредили линию электропередач и здание, которое не эксплуатировалось, – там вспыхнул пожар. Огонь уже потушили.
Люди во время российских ударов не пострадали, подчеркнул глава ОВА.