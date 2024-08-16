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Росіяни активно наступають на 3 напрямках – Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 16 серпня 2024, 09:22
Росіяни активно наступають на 3 напрямках – Генштаб
Українські воїни відбивають ворожу атаку. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 144 бойових зіткнення, найгарячіше було на Покровському напрямку, також російські війська активно наступали на Торецькому та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 серпня у Facebook

Дослівно Генштаб: "За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 7 ракетних ударів із застосуванням 12 ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 101 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4 600 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили 2 артилерійські системи та 2 склади паливо-мастильних матеріалів.

На Харківському напрямку точилося 7 боїв поблизу Липців, Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 16 боєзіткнень. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового.

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На Лиманському напрямку окупанти атакували 10 разів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку також відбулося 10 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилися 4 бої у районах Часового Яру. У Генштабі наголошують, що противник успіху не мав.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 20 разів неподалік Залізного, Торецька, Північного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 41 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Суха Балка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне та Птиче.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 19 атак росіян біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку окупанти 5 разів наступали, зокрема, у бік Водяного, Рівнополя та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили 2 штурми позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти атакували 10 разів – зазнали поразки.

"На Гуляйпільському напрямку обстановка без змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ", – повідомили у Генштабі.

Донецька областьГенштабвійна
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