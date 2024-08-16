Россияне активно наступают на 3 направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения, горячее всего было на Покровском направлении, также российские войска активно наступали на Торецком и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 августа в Facebook

Дословно Генштаб: "По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 7 ракетных ударов с применением 12 ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 101 КАБ. Кроме этого, совершил более 4 600 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили 2 артиллерийские системы и 2 склада горюче-смазочных материалов.

На Харьковском направлении было 7 боев вблизи Липцев, Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении произошло 16 боестолкновений. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового.

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На Лиманском направлении оккупанты атаковали 10 раз неподалеку Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении также произошло 10 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении шли 4 боя в районах Часового Яра. В Генштабе отмечают, что противник успеха не имел.

На Торецком направлении россияне атаковали 20 раз неподалеку Железного, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 41 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Скучное и Птичье.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 19 атак россиян у Парасковиевки, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении оккупанты 5 раз наступали, в частности, в сторону Водяного, Ровнополя и Константиновки.

На Ореховском направлении российские войска совершили 2 штурма позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты атаковали 10 раз – потерпели поражение.

"На Гуляйпольском направлении обстановка без изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ", – сообщили в Генштабе.