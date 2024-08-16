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Россияне активно наступают на 3 направлениях – Генштаб

Ирина БалачукПятница, 16 августа 2024, 09:22
Россияне активно наступают на 3 направлениях – Генштаб
Украинские воины отражают вражескую атаку. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения, горячее всего было на Покровском направлении, также российские войска активно наступали на Торецком и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 августа в Facebook

Дословно Генштаб: "По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 7 ракетных ударов с применением 12 ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 101 КАБ. Кроме этого, совершил более 4 600 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили 2 артиллерийские системы и 2 склада горюче-смазочных материалов.

На Харьковском направлении было 7 боев вблизи Липцев, Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении произошло 16 боестолкновений. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового.

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На Лиманском направлении оккупанты атаковали 10 раз неподалеку Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении также произошло 10 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении шли 4 боя в районах Часового Яра. В Генштабе отмечают, что противник успеха не имел.

На Торецком направлении россияне атаковали 20 раз неподалеку Железного, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 41 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Скучное и Птичье.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 19 атак россиян у Парасковиевки, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении оккупанты 5 раз наступали, в частности, в сторону Водяного, Ровнополя и Константиновки.

На Ореховском направлении российские войска совершили 2 штурма позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты атаковали 10 раз – потерпели поражение.

"На Гуляйпольском направлении обстановка без изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ", – сообщили в Генштабе.

Донецкая областьГенштабвойна
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