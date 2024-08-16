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У трьох областях від російської агресії загинули та поранені понад 30 цивільних

Роман ПетренкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 09:49
У трьох областях від російської агресії загинули та поранені понад 30 цивільних
обстріляна харківщина, ілюстративне фото: ОВА

У Харківській, Херсонській та Донецькій областях за добу 15 серпня нарахували 31 цивільних загиблими та пораненими.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА, Харківська ОВА

Деталі: За 15 серпня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: 2 у Верхньокам'янському і 1 у Миколаївці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення – троє у Новогродівці та двоє у Костянтинівці.

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У Харківській області внаслідок обіднього обстрілу села Приколотне горіли меблі та конструктивні елементи та дах складської будівлі. Постраждали 6 людей. Загинули 45-річний та 58-річний чоловіки.

Також у Золочеві внаслідок обстрілу горів будинок, пошкоджено заклад дошкільної освіти, Золочівський будинок культури, три магазини, 30 приватних будинків, будівлі Центру надання адміністративних послуг, приватне підприємство.

Всього у селі постраждало 6 осіб, з них 1 дитина.

ВІДЕО ДНЯ

У Херсонській області за четвер одна людина загинула, ще п’ятеро поранені (з них одна дитина).

Вже у п’ятницю через обстріл Томиної Балки о 6 ранку постраждав 71-річний чоловік, який перебував у приміщенні.

Перед цим російська армія обстріляла житловий будинок в Антонівці, постраждала 65-річна місцева жителька.

Харківська областьХерсонська областьДонецька областьобстріл
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