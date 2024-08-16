В трех областях от российской агрессии погибли и ранены более 30 гражданских

В Харьковской, Херсонской и Донецкой областях за сутки 15 августа насчитали 31 гражданских погибшими и ранеными.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА, Харьковская ОВА

Детали: За 15 августа россияне убили трех жителей Донецкой области: 2 в Верхнекаменском и 1 в Николаевке. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения - трое в Новогродовке и двое в Константиновке.

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В Харьковской области в результате обеденного обстрела села Приколотное горела мебель и конструктивные элементы и крыша складского здания. Пострадали 6 человек. Погибли 45-летний и 58-летний мужчины.

Также в Золочеве в результате обстрела горел дом, повреждены заведение дошкольного образования, Золочевский дом культуры, три магазина, 30 частных домов, здания Центра предоставления административных услуг, частное предприятие.

Всего в селе пострадало 6 человек, из них 1 ребенок.

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В Херсонской области за четверг один человек погиб, еще пятеро ранены (из них один ребенок).

Уже в пятницу из-за обстрела Томиной Балки в 6 утра пострадал 71-летний мужчина, который находился в помещении.

Перед этим российская армия обстреляла жилой дом в Антоновке, пострадала 65-летняя местная жительница.