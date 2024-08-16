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Білий дім вирішив не коментувати статтю про нібито операцію України з підриву "Північних потоків"

Ірина Балачук, Христина БондарєваП'ятниця, 16 серпня 2024, 10:05
Білий дім вирішив не коментувати статтю про нібито операцію України з підриву Північних потоків
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Фото defense.gov

У Білому домі вирішили утримались від коментування матеріалу видання The Wall Street Journal, яке написало про те, що українські високопосадовці схвалили операцію з підриву російських "Північних потоків".

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі: "Я не збираюся коментувати повідомлення Wall Street Journal про це".

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Про нові деталі у справі читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.

Передісторія:

    • 15 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топ-посадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
    • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву російських "Північних потоків" у Балтійському морі і вказав пальцем на Росію.

СШАПівнічний потік-2Україна
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