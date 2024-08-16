Білий дім вирішив не коментувати статтю про нібито операцію України з підриву "Північних потоків"

У Білому домі вирішили утримались від коментування матеріалу видання The Wall Street Journal, яке написало про те, що українські високопосадовці схвалили операцію з підриву російських "Північних потоків".

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі: "Я не збираюся коментувати повідомлення Wall Street Journal про це".

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Про нові деталі у справі читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.

Передісторія: