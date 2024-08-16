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Белый дом решил не комментировать статью о якобы операции Украины по подрыву "Северных потоков"

Ирина Балачук, Кристина БондареваПятница, 16 августа 2024, 10:05
Белый дом решил не комментировать статью о якобы операции Украины по подрыву Северных потоков
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото defense.gov

В Белом доме решили воздержались от комментирования материала издания The Wall Street Journal, которое написало о том, что украинские чиновники одобрили операцию по подрыву российских "Северных потоков".

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби: "Я не собираюсь комментировать сообщения Wall Street Journal об этом".

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Предыстория:

  • 15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицал причастность Украины к подрыву российских "Северных потоков" в Балтийском море и указал пальцем на Россию.

О новых деталях в деле читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.

СШАСеверный поток-2Украина
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