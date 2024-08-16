Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Легіон "Свобода Росії" звернувся до російських військових на тлі боїв у Курській області

Роман ПетренкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 10:52
Легіон Свобода Росії звернувся до російських військових на тлі боїв у Курській області
легіон "Свобода росії"

Добровольці з легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України, закликають російських військових здаватися в полон з можливістю переходу на бік ЗСУ.

Джерело: Легіон "Свобода Росії"

Дослівно: "Ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватися на своїй же гранаті. Але солдати РФ сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медальку полкана або черговий особняк Герасимова.

Реклама:

Це рішення - здорова альтернатива бездумній смерті.

Закликаємо всіх військовослужбовців ЗС РФ добровільно здаватися в полон ЗСУ, як це зробили ваші товариші. А для тих, у кого є бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для Росії - залишається залізна опція приєднатися до легіону.

Деталі: Добровольці заявили, що готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль.

Росіяполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності

ISW: Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини

Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза – Буданов розповів про цілі дронів у Росії

"Динамо" програло "Зальцбургу" в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Усі новини...
Росія
8 європейських країн звернулися до ЄС: стурбовані через рішення Угорщини щодо в'їзду росіян
У Приморському краї РФ мільйони людей без електрики, не працюють світлофори та банкомати
Нафтосервісна компанія SLB розширює діяльність у Росії після виходу конкурентів
Останні новини
13:19
Спека, місцями – гроза: синоптики дали прогноз на найближчі дні
13:19
відеоДесантники 46 ОАеМБр відбили 3 штурми і знищили багато техніки ворога
13:17
Рада впровадила європейські митні норми і наблизила до нового Митного кодексу
13:06
Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС
13:04
У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу
12:58
Схвалення Росії і Путіна у Болгарії значно знизилося
12:54
Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу
12:46
футбол"Кривбас" – "Бетіс": анонс матчу плейоф Ліги конференцій УЄФА
12:45
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії
12:40
відео"Годують гидотою, в палаті грибок": боєць оголосив голодування через умови в лікарні Одеси
Усі новини...
Реклама:
Реклама: