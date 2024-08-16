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Легион "Свобода России" обратился к российским военным на фоне боевых действий в Курской области

Роман ПетренкоПятница, 16 августа 2024, 10:52
Легион Свобода России обратился к российским военным на фоне боевых действий в Курской области
легион "свобода россии"

Добровольцы из легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины, призывают российских военных сдаваться в плен с возможностью перехода на сторону ВСУ.

Источник: Легион "Свобода России"

Дословно: "Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова.

Это решение — здоровая альтернатива бездумной смерти.

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Призываем всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, как это сделали ваши товарищи. А для тех, у кого есть желание продолжить воевать за нормальное будущее для России — остается железная опция присоединиться к легиону.

Детали: Добровольны заявили, что готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обернуть оружие на Кремль.

Росcияпленные
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