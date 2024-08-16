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8 європейських країн звернулися до ЄС: стурбовані через рішення Угорщини щодо в'їзду росіян

Ірина Балачук, Іванна КостінаП'ятниця, 16 серпня 2024, 12:52
8 європейських країн звернулися до ЄС: стурбовані через рішення Угорщини щодо в'їзду росіян
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з Facebook

Представники країн Балтії та Північної Європи написали листа до Єврокомісії, в якому повідомили про занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на текст листа на адресу єврокомісарки з питань внутрішніх справ Ілви Йоганссон, оприлюднений главою МЗС Естонії Маргусом Тсахкною у мережі в X (Twitter)

Деталі: Міністри назвали рішення Угорщини невиправданим, оскільки Росія веде війну проти України і інтенсифікує свої гібридні дії проти ЄС.

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Дослівно з листа: "Безвідносно до того, чи підпадає це рішення під компетенцію національної влади чи ЄС, ми стурбовані, що воно може становити серйозні безпекові ризики для всіх держав-членів… Відповідь Угорщини, ваш аналіз та наступні кроки матимуть надзвичайне значення для забезпечення нашої безпеки".

Листа підписали глави МЗС, а також міністри внутрішніх справ чи юстиції Латвії, Литви, Естонії, Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 серпня ЄС зажадав від Угорщини відреагувати на побоювання, що рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі підвищує ризик шпигунства в блоці.
  • Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, перед цим поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".

ЄСУгорщинаРосіяБалтія
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