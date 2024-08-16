8 европейских стран обратились к ЕС: обеспокоены из-за решения Венгрии относительно въезда россиян
Представители стран Балтии и Северной Европы написали письмо в Еврокомиссию, в котором сообщили об обеспокоенности решением Венгрии о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст письма в адрес еврокомиссара по вопросам внутренних дел Илвы Йоханссон, обнародованный главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной в сети в X (Twitter)
Детали: Министры назвали решение Венгрии неоправданным, поскольку Россия ведет войну против Украины и интенсифицирует свои гибридные действия против ЕС.
Дословно из письма: "Безотносительно к тому, подпадает ли это решение под компетенцию национальной власти или ЕС, мы обеспокоены, что оно может представлять серьезные риски безопасности для всех государств-членов... Ответ Венгрии, ваш анализ и следующие шаги будут иметь чрезвычайное значение для обеспечения нашей безопасности".
Письмо подписали главы МИД, а также министры внутренних дел или юстиции Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии.
Предыстория:
- 1 августа ЕС потребовал от Венгрии отреагировать на опасения, что решение Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке.
- Крупнейшая группа Европарламента, Европейская народная партия, перед этим пожаловалась, что ослабление правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности".