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8 европейских стран обратились к ЕС: обеспокоены из-за решения Венгрии относительно въезда россиян

Ирина Балачук, Иванна КостинаПятница, 16 августа 2024, 12:52
8 европейских стран обратились к ЕС: обеспокоены из-за решения Венгрии относительно въезда россиян
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из Facebook

Представители стран Балтии и Северной Европы написали письмо в Еврокомиссию, в котором сообщили об обеспокоенности решением Венгрии о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст письма в адрес еврокомиссара по вопросам внутренних дел Илвы Йоханссон, обнародованный главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной в сети в X (Twitter)

Детали: Министры назвали решение Венгрии неоправданным, поскольку Россия ведет войну против Украины и интенсифицирует свои гибридные действия против ЕС.

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Дословно из письма: "Безотносительно к тому, подпадает ли это решение под компетенцию национальной власти или ЕС, мы обеспокоены, что оно может представлять серьезные риски безопасности для всех государств-членов... Ответ Венгрии, ваш анализ и следующие шаги будут иметь чрезвычайное значение для обеспечения нашей безопасности".

Письмо подписали главы МИД, а также министры внутренних дел или юстиции Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии.

Предыстория

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 августа ЕС потребовал от Венгрии отреагировать на опасения, что решение Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке.
  • Крупнейшая группа Европарламента, Европейская народная партия, перед этим пожаловалась, что ослабление правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности".

ЕСВенгрияРосcияБалтия
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