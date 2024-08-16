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Лубінець відреагував на критику щодо ідеї евакуювати мешканців Курської області в Україну

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 13:35
Лубінець відреагував на критику щодо ідеї евакуювати мешканців Курської області в Україну
Дмитро Лубінець. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що українська влада має попіклуватися про цивільне населення взятих під контроль територій Курської області РФ, водночас офіційний Київ не очікує, що буде велика кількість бажаючих евакуюватися саме на територію України.

Джерело: Омбудсман в ефірі "Радіо Свобода", коментуючи критику українського суспільства щодо відповідної ініціативи влади

Пряма мова: "Я розумію, що у нас суспільство може по-різному трактувати зусилля України щодо виконання своїх міжнародних зобов’язань, але ми тим і відрізняємося від росіян, що ми цивілізована нація, демократична нація.

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І для всіх критиків подібних дій я хочу нагадати, що всі міжнародні партнери продовжують допомагати України саме через те, що бачать різницю. Як тільки ми покажемо, що ми можемо повести себе нецивілізовано, в такий спосіб, як росіяни, тоді ми можемо забути про військову підтримку".

Деталі: Лубінець повідомив, що Україна не буде створювати спеціальних таборів для цивільного населення Курської області Росії, які захочуть евакуюватися.

Також він каже, що не бачить загроз безпеці цивільного населення з Курської області на території України:

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"Ми не очікуємо, що буде велика кількість бажаючих до нас приїхати, якщо взагалі вони будуть. Але я точно не переживаю за те, що буде небезпечно для цивільного населення з території Курської області… Ми запропонували кожному і кожній з мешканців Курської області в разі бажання евакуюватись з цієї території. Україна відкриє гуманітарні коридори. Чи то на територію, яку контролює Російська Федерація, чи то на територію незалежної України. Це має бути власний вибір будь-якого громадянина, який зараз там перебуває з числа цивільних. Ми точно не збираємося порушувати їхні права".

За словами Лубінця, зараз у добровільному порядку Збройні сили України вже забезпечують гуманітарними речами цивільне населення на території Курської області. На запитання, де будуть селити людей, які потенційно можуть висловити бажання виїхати з Курської області РФ на територію України, Лубінець прямо не відповів. Але каже, в Україні вже давно готова інфраструктура.

Курська область евакуаціявійнаправа людини
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