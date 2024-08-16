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Лубинец отреагировал на критику идеи эвакуировать жителей Курской области в Украину

Валентина РоманенкоПятница, 16 августа 2024, 13:35
Лубинец отреагировал на критику идеи эвакуировать жителей Курской области в Украину
Дмитрий Лубинец. фото медиацентра «Украина - Укринформ»

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что украинская власть должна позаботиться о гражданском населении взятых под контроль территорий Курской области РФ, в то же время официальный Киев не ожидает, что будет большое количество желающих эвакуироваться именно на территорию Украины.

Источник: омбудсмен в эфире "Радио Свобода", комментируя критику украинского общества относительно соответствующей инициативы власти

Прямая речь: "Я понимаю, что у нас общество может по-разному трактовать усилия Украины по выполнению своих международных обязательств, но мы тем и отличаемся от россиян, что мы цивилизованная нация, демократическая нация.

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И для всех критиков подобных действий я хочу напомнить, что все международные партнеры продолжают помогать Украине именно потому, что видят разницу. Как только мы покажем, что мы можем повести себя нецивилизованно, таким образом, как россияне, тогда мы можем забыть о военной поддержке".

Детали: Лубинец сообщил, что Украина не будет создавать специальных лагерей для гражданского населения Курской области России, которые захотят эвакуироваться.

Также он говорит, что не видит угроз безопасности гражданского населения из Курской области на территории Украины:

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"Мы не ожидаем, что будет большое количество желающих к нам приехать, если вообще они будут. Но я точно не переживаю за то, что будет опасно для гражданского населения с территории Курской области... Мы предложили каждому и каждой из жителей Курской области в случае желания эвакуироваться с этой территории. Украина откроет гуманитарные коридоры. На территорию, которую контролирует Российская Федерация или на территорию независимой Украины. Это должен быть собственный выбор любого гражданина, который сейчас там находится из числа гражданских. Мы точно не собираемся нарушать их права".

По словам Лубинца, сейчас в добровольном порядке Вооруженные силы Украины уже обеспечивают гуманитарными вещами гражданское население на территории Курской области. На вопрос, где будут селить людей, которые потенциально могут выразить желание выехать из Курской области РФ на территорию Украины, Лубинец прямо не ответил. Но говорит, в Украине уже давно готова инфраструктура.

Курская область эвакуациявойнаправа человека
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