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НАЗК перевіряє співробітника СБУ, у матері якого знайшли нерухомості на мільйони

Роман ПетренкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 14:09
НАЗК перевіряє співробітника СБУ, у матері якого знайшли нерухомості на мільйони
слідство.інфо

Після розслідування про елітне майно матері очільника економічного управління СБУ Анатолія Лойфа Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє посадовця.

Джерело: НАЗК у відповіді на запит "Слідство.Інфо"

Дослівно: "Повідомляємо, що НАЗК проводиться моніторинг способу життя стосовно Лойфа Анатолія Григоровича, співробітника СБУ, з метою встановлення відповідності або невідповідності його рівня життя наявним у нього та членів його сім’ї майна і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

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Передісторія: Раніше вийшло розслідування, що мати Лойфа, яка працює звичайною викладачкою, несподівано "заробила" понад 1 мільйон гривень і стала власницею елітної нерухомості.

Мати посадовця СБУ працює викладачкою мов у коледжі міста Берегове. 

НАЗКСБУ
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