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НАПК проверяет сотрудника СБУ, у матери которого нашли недвижимости на миллионы

Роман ПетренкоПятница, 16 августа 2024, 14:09
НАПК проверяет сотрудника СБУ, у матери которого нашли недвижимости на миллионы
слідство.інфо

После расследования об элитном имуществе матери главы экономического управления СБУ Анатолия Лойфа Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет чиновника.

Источник: НАПК в ответе на запрос "Слідство.Інфо"

Дословно: "Сообщаем, что НАПК проводится мониторинг образа жизни в отношении Лойфа Анатолия Григорьевича, сотрудника СБУ, с целью установления соответствия или несоответствия его уровня жизни имеющимся у него и членов его семьи имущества и полученным ими доходам согласно декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

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Предыстория: Ранее вышло расследование, что мать Лойфа, которая работает обычной преподавательницей, неожиданно "заработала" более 1 миллиона гривен и стала владелицей элитной недвижимости.

Мать чиновника СБУ работает преподавательницей языков в колледже города Берегово.

НАПКСБУ
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