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У Бундестазі закликали надати Україні бронемашини Fuchs

Іванна Костіна, Роман ПетренкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 14:33

Глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер закликав збільшити постачання Україні танків Leopard 2, а також почати постачання бронемашин Fuchs.

Джерело: Фабер у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: На думку Фабера, успіх України у Курській області має стати для Німеччини приводом говорити про передачу більшої кількості Leopard та Fuchs.

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"Наразі ми передали 5% наших Leopard 2 та 0% наших Fuchs. Ми можемо зробити більше – тим більше, що ми замовили 123 Leopard2 і ось-ось приймемо рішення про Fuchs. Наша допомога має вирішальне значення у боротьбі з загарбницькою війною Путіна", – написав він.

"Надаючи військову підтримку Україні, ми можемо закласти підвалини для тривалого миру в Європі", – наголосив Фабер.

Раніше Маркус Фабер заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого нинішнього наступу на російську територію.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, німецький генерал-майор Крістіан Фройдинг, який очолює ситуаційний центр із питань Україні при Міністерстві оборони Німеччини, відзначив рішення українських сил розпочати наступ на прикордонну територію Росії.

Фройдинг після кількаденного візиту до України сказав, що "повністю розуміє" рішення українців почати наступ на Курську область Росії.

Німеччинадопомога Українізброявійна
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