В Бундестаге призвали предоставить Украине бронемашины Fuchs

Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер призвал увеличить поставки Украине танков Leopard 2, а также начать поставки бронемашин Fuchs.

Источник: Фабер в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: По мнению Фабера, успех Украины в Курской области должен стать для Германии поводом говорить о передаче большего количества Leopard и Fuchs.

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"Сейчас мы передали 5% наших Leopard 2 и 0% наших Fuchs. Мы можем сделать больше – тем более, что мы заказали 123 Leopard2 и вот-вот примем решение о Fuchs. Наша помощь имеет решающее значение в борьбе с захватнической войной Путина", – написал он.

"Предоставляя военную поддержку Украине, мы можем заложить основы для длительного мира в Европе", – подчеркнул Фабер.

Ранее Маркус Фабер заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.

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Напомним, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет ситуационный центр по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, отметил решение украинских сил начать наступление на приграничную территорию России.

Фройдинг после многодневного визита в Украину сказал, что "полностью понимает" решение украинцев начать наступление на Курскую область России.