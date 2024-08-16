Блогер и герой расследования УП Слобоженко уклонился от уплаты 200 млн налогов. Его имущество арестовали

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили компанию известного блогера-арбитражника в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Источник: БЭБ

Детали: По данным УП, речь идет о блогере Александре Слобоженко, который в свое время был героем расследования "Украинской правды" "Слобоженко и компания. История отдыха столичной молодежи во время мобилизации".

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Следствием установлено, что подозреваемый привлек к своей деятельности нескольких лиц среди знакомых и тех, которые имеют специальные знания в области информационных технологий, для получения незаконных доходов от работы в сети Интернет.

В 2020 году он основал и организовал деятельность коммерческой структуры, создал веб-ресурс и впоследствии зарегистрировал торговую марку.

Компания осуществляла арбитраж Интернет-трафика (аффилейт маркетинг) - рекламирование в Интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно из индустрии "gambling" (рынок онлайн казино, азартных игр), "dating" (рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств), "betting" (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций), "nutra" (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья) и др.

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Чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет как налогоплательщика в органах ГНС Украины, трудовые договоры с работниками не заключались.

Кроме того, Слобоженко ввел механизм получения собственных доходов, в том числе от предоставления услуг путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с последующим их обменом в наличные, которые получали в пунктах обмена валют.

Таким образом руководитель компании получил прибыль, которая по официальному курсу НБУ в то время была эквивалентна более 1 млрд грн. Они не были отражены в декларациях об имущественном состоянии и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались.

Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов.

В дальнейшем подозреваемый легализовал средства, полученные преступным путем. В частности приобрел ряд объектов недвижимости и элитные транспортные средства.

В уголовном производстве был проведен ряд обысков и экспертиз. Сейчас детективы БЭБ арестовали 8 транспортных средств - среди которых элитные супер/спорт кары, квартиры и недвижимость в столице.