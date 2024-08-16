Британська розвідка: РФ почала будувати додаткові оборонні позиції в Курській області
Росія розгорнула більше військ у Курській області після початкового "безладу і дезорганізації" минулого тижня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 16 серпня
Деталі: Міноборони Британії констатує, що українські війська проникли в прикордонний регіон Росії "на глибину від 10 до 25 км на фронті приблизно 40 км".
У повідомленні зазначається, що російські оборонні лінії та прикордонні війська були "не готові" до атак, що відбулися минулого тижня.
"Після початкового безладу і дезорганізації російські війська розгорнули більші сили в регіоні, в тому числі, ймовірно, з інших місць уздовж лінії зіткнення", – заявили в Міноборони Британії.
"Вони також почали будувати додаткові оборонні позиції, намагаючись запобігти просуванню українських військ", – йдеться в огляді.
У США раніше заявили, що Росія, схоже, перекинула до Курської області кілька тисяч військовослужбовців з окупованих територій України для протидії успішному українському наступу.
За даними Reuters, США поки що вважають несподіване вторгнення України в Курську область Росії захисним кроком, що дозволяє Києву використовувати американську техніку, але занепокоєні щодо потенційних ускладнень у міру того, як українські війська просуваються вглиб російської території.