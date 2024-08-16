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Британська розвідка: РФ почала будувати додаткові оборонні позиції в Курській області

Іванна Костіна, Олександр ШумілінП'ятниця, 16 серпня 2024, 15:34
Британська розвідка: РФ почала будувати додаткові оборонні позиції в Курській області
Скриншот

Росія розгорнула більше військ у Курській області після початкового "безладу і дезорганізації" минулого тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 16 серпня

Деталі: Міноборони Британії констатує, що українські війська проникли в прикордонний регіон Росії "на глибину від 10 до 25 км на фронті приблизно 40 км".

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У повідомленні зазначається, що російські оборонні лінії та прикордонні війська були "не готові" до атак, що відбулися минулого тижня.

"Після початкового безладу і дезорганізації російські війська розгорнули більші сили в регіоні, в тому числі, ймовірно, з інших місць уздовж лінії зіткнення", – заявили в Міноборони Британії.

"Вони також почали будувати додаткові оборонні позиції, намагаючись запобігти просуванню українських військ", – йдеться в огляді.

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У США раніше заявили, що Росія, схоже, перекинула до Курської області кілька тисяч військовослужбовців з окупованих територій України для протидії успішному українському наступу.

За даними Reuters, США поки що вважають несподіване вторгнення України в Курську область Росії захисним кроком, що дозволяє Києву використовувати американську техніку, але занепокоєні щодо потенційних ускладнень у міру того, як українські війська просуваються вглиб російської території.

розвідкаКурська область
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