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Британская разведка: РФ начала строить дополнительные оборонительные позиции в Курской области

Иванна Костина, Александр ШумилинПятница, 16 августа 2024, 15:34
Британская разведка: РФ начала строить дополнительные оборонительные позиции в Курской области
Скриншот

Россия развернула больше войск в Курской области после первоначального "беспорядка и дезорганизации" на прошлой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 16 августа

Детали: Минобороны Великобритании констатирует, что украинские войска проникли в приграничный регион России "на глубину от 10 до 25 км на фронте примерно 40 км".

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В сообщении отмечается, что российские оборонительные линии и пограничные войска были "не готовы" к атакам, которые произошли на прошлой неделе.

"После первоначального беспорядка и дезорганизации российские войска развернули большие силы в регионе, в том числе, вероятно, из других мест вдоль линии соприкосновения", – заявили в Минобороны Британии.

"Они также начали строить дополнительные оборонительные позиции, пытаясь предотвратить продвижение украинских войск", – говорится в обзоре.

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В США ранее заявили, что Россия, похоже, перебросила в Курскую область несколько тысяч военнослужащих с оккупированных территорий Украины для противодействия успешному украинскому наступлению.

По данным Reuters, США пока считают неожиданное вторжение Украины в Курскую область России защитным шагом, позволяющим Киеву использовать американскую технику, но обеспокоены потенциальными осложнениями по мере того, как украинские войска продвигаются вглубь российской территории.

разведкаКурская область
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