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WP: Паралельно із просуванням на Курщині ЗСУ проривалися на Бєлгородщину, але там були важкі бої

Олександр ШумілінП'ятниця, 16 серпня 2024, 16:55
WP: Паралельно із просуванням на Курщині ЗСУ проривалися на Бєлгородщину, але там були важкі бої
Фото: WP

Українські бійці кілька днів тому проривалися у Бєлгородську область паралельно із розширенням наступу в Курській, проте зіштовхнулися із сильним опором росіян.

Джерело: The Washington Post, який поспілкувався із бійцями, що брали участь у штурмі

Деталі: Журналісти видання поспілкувалися із трьома пораненими українськими солдатами, у тому числі командиром, які перетнули кордон із Росією на бронетранспортерах в селі Колотилівка.

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Дослівно: "За словами солдатів, російські війська в Бєлгороді виглядали підготовленими до їхнього прибуття, на відміну від швидкого просування українських підрозділів через Курськ. Хоча деякі з них відступили, місцевість була укріплена протитанковими загородженнями типу "зуби дракона" і сильно замінована. Майже одразу українці потрапили під інтенсивний обстріл артилерії, безпілотників та авіабомб.

За словами солдатів, українці просунулися вперед приблизно на шість миль (до 10 км – ред.), захопивши покинуті позиції російських військ. Але бої залишалися інтенсивними. "Вся наша група була поранена в день нашого прибуття", - сказав Хакер. За його словами, багато українських військовослужбовців були контужені або важко поранені, інші загинули, і їх довелося залишити.

Обстріли залишалися настільки інтенсивними, що ті, хто вижив, були змушені ховатися в російських окопах протягом декількох днів, поки в четвер (15 серпня – ред.) рано вранці не прибув бронетранспортер, щоб евакуювати їх для надання медичної допомоги. Деякі з них були поранені більше одного разу, поки чекали на допомогу".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У четвер 15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про створення першої військової комендатури в Курській області РФ.

РосіяКурська область армія
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