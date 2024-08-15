Сирський: На Курщині створено першу військову комендатуру, очолив генерал-майор Москальов
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про створення першої військової комендатури в Курській області РФ.
Джерело: доповідь Сирського на засіданні Ставки 15 серпня
Пряма мова: "На території Курської області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах.
Для підтримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру призначено її керівника генерал-майора Москальова".
Нагадаємо: Генерал-майор ЗСУ Едуард Москальов свого часу очолював ОСУВ "Одеса" та ОТУ "Донецьк".
Що передувало: Президент Зеленський після проведення спецнаради 14 серпня повідомив, що влада обдумує можливість створення військових комендатур у Курській області РФ, якщо у цьому буде необхідність.
Український омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що Україна може створити військові комендатури у Курській області РФ для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.