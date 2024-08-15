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Сирський: На Курщині створено першу військову комендатуру, очолив генерал-майор Москальов

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 серпня 2024, 15:07
Сирський: На Курщині створено першу військову комендатуру, очолив генерал-майор Москальов
Сирський і Зеленський. ілюстративне фото ОП

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про створення першої військової комендатури в Курській області РФ.

Джерело: доповідь Сирського на засіданні Ставки 15 серпня

Пряма мова: "На території Курської області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах.

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Для підтримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру призначено її керівника генерал-майора Москальова".

Нагадаємо: Генерал-майор ЗСУ Едуард Москальов свого часу очолював ОСУВ "Одеса" та ОТУ "Донецьк".

ВІДЕО ДНЯ
 
Едуард Москальов у 2021 році
фото генштабу

Що передувало: Президент Зеленський після проведення спецнаради 14 серпня повідомив, що влада обдумує можливість створення військових комендатур у Курській області РФ, якщо у цьому буде необхідність.

Український омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що Україна може створити військові комендатури у Курській області РФ для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Курська область Сирськийвійна
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