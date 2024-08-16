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На Черкащині СБУ викрила настоятеля храму УПЦ МП, який виправдовував воєнні злочини РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 17:34
На Черкащині СБУ викрила настоятеля храму УПЦ МП, який виправдовував воєнні злочини РФ
фото, надане УП джерелом

На Черкащині викрили настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння Черкаської єпархії УПЦ МП, який виправдовував повномасштабну війну Росію проти України.

Джерело: СБУ, Черкаська обласна прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться Петра Тараненка – настоятеля Свято-Троїцької парафії Черкаської єпархії УПЦ МП.

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За даними слідства, фігурант поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон.

Також 51 річний церковник розсилав відеоролики місцевим жителям через популярні месенджери, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів і намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.

У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.

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Зазначається, що ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинних дій представника УПЦ МП.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України та глорифікації її учасників.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

У спецслужбі звертають увагу, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ клірики Черкаської єпархії УПЦ МП отримали 8 підозр за публічну підтримку агресора та поширення ворожої пропаганди.

УПЦ МПСБУвійна
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