В Черкасской области СБУ разоблачила настоятеля храма УПЦ МП, оправдывавшего войну РФ

В Черкасской области разоблачили настоятеля одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния Черкасской епархии УПЦ МП, который оправдывал полномасштабную войну России против Украины.

Источник: СБУ, Черкасская областная прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет о Петре Тараненко - настоятеле Свято-Троицкого прихода Черкасской епархии УПЦ МП.

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По данным следствия, фигурант распространял видео среди жителей общины с призывами не участвовать в сопротивлении российской агрессии и выезжать за границу.

Также 51 летний церковник рассылал видеоролики местным жителям через популярные мессенджеры, в которых оправдывал военные преступления оккупантов и пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины.

Таким образом фигурант расшатывал общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора.

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Отмечается, что инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступных действий представителя УПЦ МП.

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников.

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В спецслужбе обращают внимание, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ клирики Черкасской епархии УПЦ МП получили 8 подозрений за публичную поддержку агрессора и распространение враждебной пропаганды.