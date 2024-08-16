Генштаб: На фронті 75 боєзіткнень від початку доби, на Покровському – найгарячіше
Від початку доби 16 серпня на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку в Донецькій області.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ про оперативну інформацію станом на 16.00
Деталі: До десятка разів росіяни атакували на таких напрямках: Харківський, Лиманський, Куп’янський, Торецький, Курахівський.
Проте найважча ситуація вкотре залишається на Покровському напрямку.
Дослівно: "На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Калинівки, Птичого та атакували у бік Зеленого Поля.
Сили оборони стримують натиск і відбили 17 атак противника, шість боїв ще тривають. Зазнав трьох авіаударів НАРами Олександропіль".