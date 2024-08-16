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Генштаб: На фронті 75 боєзіткнень від початку доби, на Покровському – найгарячіше  

Олександр ШумілінП'ятниця, 16 серпня 2024, 18:17
Генштаб: На фронті 75 боєзіткнень від початку доби, на Покровському – найгарячіше  
Фото: Генштаб

Від початку доби 16 серпня на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку в Донецькій області.  

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ про оперативну інформацію станом на 16.00

Деталі: До десятка разів росіяни атакували на таких напрямках: Харківський, Лиманський, Куп’янський, Торецький, Курахівський.

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Проте найважча ситуація вкотре залишається на Покровському напрямку.

Дослівно: "На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Калинівки, Птичого та атакували у бік Зеленого Поля.

Сили оборони стримують натиск і  відбили 17 атак противника, шість боїв ще  тривають. Зазнав трьох авіаударів НАРами Олександропіль".

війнаДонбас
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