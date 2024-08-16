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Генштаб: На фронте 75 боестолкновений с начала суток, на Покровском – горячее всего 

Александр ШумилинПятница, 16 августа 2024, 18:17
Генштаб: На фронте 75 боестолкновений с начала суток, на Покровском – горячее всего 
Фото: Генштаб

С начала суток 16 августа на фронте произошло 75 боевых столкновений, треть из которых - на Покровском направлении в Донецкой области. 

Источник: сводка Генштаба ВСУ об оперативной информации по состоянию на 16.00

Детали: До десятка раз россияне атаковали на таких направлениях: Харьковское, Лиманское, Купянское, Торецкое, Кураховское.

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Однако самая тяжелая ситуация в очередной раз остается на Покровском направлении.

Дословно: "На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Калиновки, Птичьего и атаковали в сторону Зеленого Поля.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, шесть боев еще продолжаются. Подвергся трем авиаударам НАРами Александрополь".

войнаДонбасс
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