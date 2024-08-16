У небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили дві російські ракети

Над Дніпропетровською областю 16 серпня бійці ПВК "Схід" збили дві російські ракети.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Оборонці неба збили над областю 2 ворожі ракети. Дякую ПвК "Схід" за роботу.

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Втім, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникло кілька пожеж. Минулося без загиблих і постраждалих".

Деталі: Від артобстрілів і атак дронами-камікадзе потерпала Нікопольщина. Райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька громади.

Пошкоджені інфраструктура, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто.

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фото - сергій лисак