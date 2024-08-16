У небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили дві російські ракети
П'ятниця, 16 серпня 2024, 18:42
Над Дніпропетровською областю 16 серпня бійці ПВК "Схід" збили дві російські ракети.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Оборонці неба збили над областю 2 ворожі ракети. Дякую ПвК "Схід" за роботу.
Реклама:
Втім, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникло кілька пожеж. Минулося без загиблих і постраждалих".
Деталі: Від артобстрілів і атак дронами-камікадзе потерпала Нікопольщина. Райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька громади.
Пошкоджені інфраструктура, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто.
ВІДЕО ДНЯ