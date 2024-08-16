В небе над Днепропетровской областью силы ПВО сбили две российские ракеты

Над Днепропетровской областью 16 августа бойцы ЧВК "Восток" сбили две российские ракеты.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Защитники неба сбили над областью 2 вражеские ракеты. Спасибо ПвК "Восток" за работу.

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Впрочем, в результате ракетных атак в Днепровском районе возникло несколько пожаров. Обошлось без погибших и пострадавших".

Детали: От артобстрелов и атак дронами-камикадзе страдала Никопольщина: Покровская, Мировская, Марганецкая громады.

Повреждены инфраструктура, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто.

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фото - сергей Лысак