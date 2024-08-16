РосЗМІ пишуть, що в Курській області зруйнувався міст через річку Сейм

Низка російських Telegram-каналів з посиланням на російських "воєнкорів" повідомила, що українська армія зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.

Джерело: Telegram-канал Astra

Деталі: Також стверджується, що завдаються удари по мосту в селі Званне Глушковського району.

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В цьому районі, від міста Глушково до українського кордону через річку Сейм є три мости. Відповідно у населених пунктах Званне, Глушково і Кариж.

Скриншот з DeepState

Українські військові цю інформацію поки не коментували.