РосЗМІ пишуть, що в Курській області зруйнувався міст через річку Сейм
П'ятниця, 16 серпня 2024, 19:05
Низка російських Telegram-каналів з посиланням на російських "воєнкорів" повідомила, що українська армія зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.
Джерело: Telegram-канал Astra
Деталі: Також стверджується, що завдаються удари по мосту в селі Званне Глушковського району.
Реклама:
В цьому районі, від міста Глушково до українського кордону через річку Сейм є три мости. Відповідно у населених пунктах Званне, Глушково і Кариж.
Українські військові цю інформацію поки не коментували.