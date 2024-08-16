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РосСМИ пишут, что в Курской области разрушился мост через реку Сейм

Александр ШумилинПятница, 16 августа 2024, 19:05
РосСМИ пишут, что в Курской области разрушился мост через реку Сейм
Фото разрушенного моста

Ряд российских Telegram-каналов со ссылкой на российских "военкоров" сообщили, что украинская армия разрушила один из мостов через реку Сейм возле населенного пункта Глушково в Курской области.

Источник: Telegram-канал Astra

Детали: Также утверждается, что наносятся удары по мосту в селе Званное Глушковского района.

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В этом районе, от города Глушково до украинской границы через реку Сейм есть три моста. Соответственно в населенных пунктах Званное, Глушково и Кариж.

 
Скриншот с DeepState

Украинские военные эту информацию пока не комментировали.

Курская область
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