РосСМИ пишут, что в Курской области разрушился мост через реку Сейм

Ряд российских Telegram-каналов со ссылкой на российских "военкоров" сообщили, что украинская армия разрушила один из мостов через реку Сейм возле населенного пункта Глушково в Курской области.

Источник: Telegram-канал Astra

Детали: Также утверждается, что наносятся удары по мосту в селе Званное Глушковского района.

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В этом районе, от города Глушково до украинской границы через реку Сейм есть три моста. Соответственно в населенных пунктах Званное, Глушково и Кариж.

Скриншот с DeepState

Украинские военные эту информацию пока не комментировали.