РосСМИ пишут, что в Курской области разрушился мост через реку Сейм
Пятница, 16 августа 2024, 19:05
Ряд российских Telegram-каналов со ссылкой на российских "военкоров" сообщили, что украинская армия разрушила один из мостов через реку Сейм возле населенного пункта Глушково в Курской области.
Источник: Telegram-канал Astra
Детали: Также утверждается, что наносятся удары по мосту в селе Званное Глушковского района.
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В этом районе, от города Глушково до украинской границы через реку Сейм есть три моста. Соответственно в населенных пунктах Званное, Глушково и Кариж.
Украинские военные эту информацию пока не комментировали.