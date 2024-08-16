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Сирський: На Курщині просунулися від 1 до 3 км, в районі Малої Локні може бути багато полонених росіян

Олександр ШумілінП'ятниця, 16 серпня 2024, 19:24
Сирський: На Курщині просунулися від 1 до 3 км, в районі Малої Локні може бути багато полонених росіян
Скриншот

Українські війська в Курській області мають нові просування на деяких напрямках від 1 до 3 кілометрів.

Джерело: доповідь головнокомандувача Олександра Сирського президенту Володимиру Зеленському

Пряма мова: "Війська продовжують ведення боїв. Мають просування на деяких напрямках від 1 до 3 кілометрів в бік противника. Вздовж всієї лінії фронту продовжуються бої. В цілому ситуація контрольована".

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Деталі: На запитання Зеленського щодо обмінного фонду Сирський сказав, що "на даний час ідуть бої в районі Малої Локні".

"Я сподіваюся там буде взято багато полонених", - сказав Сирський.

 
Скриншот

Також він розповів, що генерал-майор Москальов уже приступив до виконання обов’язків керівника комендатури в Курські області.    

СирськийЗеленський
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