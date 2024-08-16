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Сырский: ВСУ продвинулись на Курщине от 1 до 3 км, в районе Малой Локни может быть много пленных военных РФ

Александр ШумилинПятница, 16 августа 2024, 19:24
Сырский: ВСУ продвинулись на Курщине от 1 до 3 км, в районе Малой Локни может быть много пленных военных РФ
Скриншот

Украинские войска в Курской области имеют новые продвижения на некоторых направлениях от 1 до 3 километров.

Источник: доклад главнокомандующего Александра Сирского президенту Владимиру Зеленскому

Прямая речь: "Войска продолжают ведение боев. Имеют продвижение на некоторых направлениях от 1 до 3 километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта продолжаются бои. В целом ситуация контролируемая".

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Детали: На вопрос Зеленского относительно обменного фонда Сырский сказал, что "в настоящее время идут бои в районе Малой Локни".

"Я надеюсь там будет взято много пленных", - сказал Сырский.

 

Также он рассказал, что генерал-майор Москалев уже приступил к исполнению обязанностей руководителя комендатуры в Курской области.    

СырскийЗеленский
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