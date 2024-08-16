Зеленський: Росіяни в Курській області втрачають резерви та логістику

Президент Володимир Зеленський заявив 16 серпня, що російська армія на Курщині зазнає втрат, що "дуже корисно" для української оборони.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Головне. Було вже кілька доповідей Головкома Сирського про фронтову ситуацію та про нашу операцію в Курській області. Бачимо, що окупант зазнає втрат, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони. Це стосується знищення логістики російської армії та витрати їхніх резервів. Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям і робимо це. Я дякую кожному нашому воїну за влучність, дякую за силу та за стійкість".

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Деталі: Також Олександр Сирський доповів щодо українських оборонних кроків на Покровському та Торецькому напрямках.

Що передувало:

Раніше 16 серпня Сирський повідомив, що українські війська в Курській області мають нові просування на деяких напрямках від 1 до 3 кілометрів.