Росіяни атакували з дрона автівку поліції на Миколаївщині, постраждали патрульні
П'ятниця, 16 серпня 2024, 21:05
Російські військові атакували з дрона автомобіль поліції у Куцурубській громаді на Миколаївщині. Троє патрульних отримали травми.
Джерело: Національна поліція України
Дослівно: "Військові РФ завдали удар безпілотником по Куцурубській громаді. Троє співробітників відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління, які прибули до мешканців села для документування наслідків попередньої ворожої атаки FPV-дронами, отримали вибухові поранення. Ворог підступно атакував службовий автомобіль також FPV-дроном".
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Деталі: Поліцейські перебувають на лікуванні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.