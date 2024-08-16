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Росіяни атакували з дрона автівку поліції на Миколаївщині, постраждали патрульні

Тетяна ОлійникП'ятниця, 16 серпня 2024, 21:05
Росіяни атакували з дрона автівку поліції на Миколаївщині, постраждали патрульні
Фото - Національна поліція України

Російські військові атакували з дрона автомобіль поліції у Куцурубській громаді на Миколаївщині. Троє патрульних отримали травми.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Військові РФ завдали удар безпілотником по Куцурубській громаді. Троє співробітників відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління, які прибули до мешканців села для документування наслідків попередньої ворожої атаки FPV-дронами, отримали вибухові поранення. Ворог підступно атакував службовий автомобіль також FPV-дроном".

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Фото - Національна поліція України
 
Фото - Національна поліція України

Деталі: Поліцейські перебувають на лікуванні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни  розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Миколаївська областьвійнаполіція
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