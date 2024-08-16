Росіяни атакували з дрона автівку поліції на Миколаївщині, постраждали патрульні

Російські військові атакували з дрона автомобіль поліції у Куцурубській громаді на Миколаївщині. Троє патрульних отримали травми.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Військові РФ завдали удар безпілотником по Куцурубській громаді. Троє співробітників відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління, які прибули до мешканців села для документування наслідків попередньої ворожої атаки FPV-дронами, отримали вибухові поранення. Ворог підступно атакував службовий автомобіль також FPV-дроном".

Реклама:

Фото - Національна поліція України

Фото - Національна поліція України

Деталі: Поліцейські перебувають на лікуванні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.