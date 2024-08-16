Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали с дрона автомобиль полиции на Николаевщине, пострадали патрульные

Татьяна ОлейникПятница, 16 августа 2024, 21:05
Россияне атаковали с дрона автомобиль полиции на Николаевщине, пострадали патрульные
Фото - Национальная полиция Украины

Российские военные атаковали с дрона автомобиль полиции в Куцурубской громаде на Николаевщине. Трое патрульных получили травмы.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Военные РФ нанесли удар беспилотником по Куцурубской громаде. Трое сотрудников отделения полиции № 7 Николаевского районного управления, которые прибыли к жителям села для документирования последствий предыдущей вражеской атаки FPV-дронами, получили взрывные ранения. Враг коварно атаковал служебный автомобиль также FPV-дроном". 

Реклама:
 
фото - Национальная полиция Украины
 
Фото - Национальная полиция Украины

Детали: Полицейские находятся на лечении.

По факту нарушения законов и обычаев войны начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Николаевская областьвойнаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
Николаевская область
На Николаевщине обломки "Шахеда" повредили 2 дома – ОВА
Россияне артиллерией атаковали Очаков: четверо людей ранены
На Николаевщине россияне ранили 5 гражданских: в Очакове женщина в тяжелом состоянии
Последние новости
13:54
В полиции рассказали детали ДТП президента "Ингульца" Поворознюка возле Ивано-Франковска
13:52
В 2024 году на аспирантуру выделили беспрецедентное количество бюджетных мест: как их распределили
13:47
Восстановительные работы на синей ветке метро завершаются - Кличко
13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
13:19
видеоДесантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
13:17
Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
Все новости...
Реклама:
Реклама: