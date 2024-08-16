Россияне атаковали с дрона автомобиль полиции на Николаевщине, пострадали патрульные
Пятница, 16 августа 2024, 21:05
Российские военные атаковали с дрона автомобиль полиции в Куцурубской громаде на Николаевщине. Трое патрульных получили травмы.
Источник: Национальная полиция Украины
Дословно: "Военные РФ нанесли удар беспилотником по Куцурубской громаде. Трое сотрудников отделения полиции № 7 Николаевского районного управления, которые прибыли к жителям села для документирования последствий предыдущей вражеской атаки FPV-дронами, получили взрывные ранения. Враг коварно атаковал служебный автомобиль также FPV-дроном".
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Детали: Полицейские находятся на лечении.
По факту нарушения законов и обычаев войны начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.