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Росіяни знищили МіГ-29 у Дніпрі: без людських втрат

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 21:24
Росіяни знищили МіГ-29 у Дніпрі: без людських втрат
МіГ-29 ілюстративне фото Getty Images

У п'ятницю 16 серпня російські війська вдарили по Дніпру балістикою. Авіація Повітряних сил втратила винищувач МіГ-29, на щастя без людських жертв.

Джерело: Повітряне командування "Схід" у коментарі УП, полковник Юрій Ігнат у Facebook

Деталі: У ПвК "Схід" повідомили, що близько полудня ворог ударив удар по Дніпру трьома ракетами "Іскандер" М та близько 17 години завдав повторного удару балістикою.

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Про наслідки у командуванні не повідомляють.

Водночас Юрій Ігнат підтвердив, що внаслідок повторного удару противника у п'ятницю було знищено МіГ-29.

Пряма мова: "На жаль, сьогодні втратили МіГ-29. На щастя – усі живі здорові. Війна...".

Повітряні сили ЗСУвійна
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