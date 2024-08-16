Росіяни знищили МіГ-29 у Дніпрі: без людських втрат
П'ятниця, 16 серпня 2024, 21:24
У п'ятницю 16 серпня російські війська вдарили по Дніпру балістикою. Авіація Повітряних сил втратила винищувач МіГ-29, на щастя без людських жертв.
Джерело: Повітряне командування "Схід" у коментарі УП, полковник Юрій Ігнат у Facebook
Деталі: У ПвК "Схід" повідомили, що близько полудня ворог ударив удар по Дніпру трьома ракетами "Іскандер" М та близько 17 години завдав повторного удару балістикою.
Реклама:
Про наслідки у командуванні не повідомляють.
Водночас Юрій Ігнат підтвердив, що внаслідок повторного удару противника у п'ятницю було знищено МіГ-29.
Пряма мова: "На жаль, сьогодні втратили МіГ-29. На щастя – усі живі здорові. Війна...".