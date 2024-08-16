Россияне уничтожили МиГ-29 в Днепре: без человеческих потерь

В пятницу 16 августа российские войска ударили по Днепру баллистикой. Авиация Воздушных сил потеряла истребитель МиГ-29, к счастью без человеческих жертв.

Источник: Воздушное командование "Схід" в комментарии УП, полковник Юрий Игнат в Facebook

Детали: В ВвК "Схід" сообщили, что около полудня враг нанес удар по Днепру тремя ракетами "Искандер" М и около 17 часов нанес повторный удар баллистикой.

Реклама:

О последствиях в командовании не сообщают.

В то же время Юрий Игнат подтвердил, что в результате повторного удара противника в пятницу был уничтожен МиГ-29.

Прямая речь: "К сожалению, сегодня потеряли МиГ-29. К счастью - все живы здоровы. Война...".