Россияне уничтожили МиГ-29 в Днепре: без человеческих потерь
Пятница, 16 августа 2024, 21:24
В пятницу 16 августа российские войска ударили по Днепру баллистикой. Авиация Воздушных сил потеряла истребитель МиГ-29, к счастью без человеческих жертв.
Источник: Воздушное командование "Схід" в комментарии УП, полковник Юрий Игнат в Facebook
Детали: В ВвК "Схід" сообщили, что около полудня враг нанес удар по Днепру тремя ракетами "Искандер" М и около 17 часов нанес повторный удар баллистикой.
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О последствиях в командовании не сообщают.
В то же время Юрий Игнат подтвердил, что в результате повторного удара противника в пятницу был уничтожен МиГ-29.
Прямая речь: "К сожалению, сегодня потеряли МиГ-29. К счастью - все живы здоровы. Война...".