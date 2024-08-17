По чотирьох громадах Сумщини росіяни завдали авіаудари КАБ
Протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів Сумської області, по чотирьох громадах здійснили авіаудари КАБ.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 161 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади".
Деталі: По Новослобідській громаді окупанти здійснили авіаудари КАБ і обстріли з мінометів, 6 вибухів.
Великописарівську громаду атакували FPV-дронами, завдали ракетний удар і обстріли з мінометів, 17 вибухів.
У Білопільській громаді зафіксували удари FPV-дронами, обстріли з мінометів та артилерії, 19 вибухів.
По Дружбівській громаді росіяни вдарили з артилерії, 3 вибухи.
По Хотінській громаді завдали авіаудари КАБ, 8 вибухів.
Юнаківську громаду теж атакували КАБ, 6 вибухів.
По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, атакував FPV-дронами. Загалом – 68 вибухів.
На Есманьську громаду росіяни скинули6 мін. Також був авіаудар КАБ.
По Середино-Будській громаді здійснили артилерійський обстріл, удари FPV-дронами – 13 вибухів.
По Миропільській громаді був артилерійський обстріл, 7 вибухів.
На територію Шалигинської громади ворог скинув 5 мін.