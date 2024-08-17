По четырем громадам Сумщины россияне нанесли авиаудары КАБ
В течение дня россияне совершили 48 обстрелов Сумской области, по четырем общинам осуществили авиаудары КАБ.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксирован 161 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады".
Детали: По Новослободской громаде оккупанты совершили авиаудары КАБ и обстрелы из минометов, 6 взрывов.
Великописаревскую громаду атаковали FPV-дронами, нанесли ракетный удар и обстрелы из минометов, 17 взрывов.
В Белопольской громаде зафиксировали удары FPV-дронами, обстрелы из минометов и артиллерии, 19 взрывов.
По Дружбовской громаде россияне ударили из артиллерии, 3 взрыва.
По Хотинской громаде нанесли авиаудары КАБ, 8 взрывов.
Юнаковскую громаду тоже атаковали КАБ, 6 взрывов.
По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии, минометов, атаковал FPV-дронами. В общем – 68 взрывов.
На Есманьскую громаду россияне сбросили 6 мин. Также был авиаудар КАБ.
По Середино-Будской громаде осуществили артиллерийский обстрел, удары FPV-дронами – 13 взрывов.
По Миропольской громаде был артиллерийский обстрел, 7 взрывов.
На территорию Шалигинской громады враг сбросил 5 мин.