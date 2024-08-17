По четырем громадам Сумщины россияне нанесли авиаудары КАБ

последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение дня россияне совершили 48 обстрелов Сумской области, по четырем общинам осуществили авиаудары КАБ.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксирован 161 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Новослободской громаде оккупанты совершили авиаудары КАБ и обстрелы из минометов, 6 взрывов.

Великописаревскую громаду атаковали FPV-дронами, нанесли ракетный удар и обстрелы из минометов, 17 взрывов.

В Белопольской громаде зафиксировали удары FPV-дронами, обстрелы из минометов и артиллерии, 19 взрывов.

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По Дружбовской громаде россияне ударили из артиллерии, 3 взрыва.

По Хотинской громаде нанесли авиаудары КАБ, 8 взрывов.

Юнаковскую громаду тоже атаковали КАБ, 6 взрывов.

По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии, минометов, атаковал FPV-дронами. В общем – 68 взрывов.

На Есманьскую громаду россияне сбросили 6 мин. Также был авиаудар КАБ.

По Середино-Будской громаде осуществили артиллерийский обстрел, удары FPV-дронами – 13 взрывов.

По Миропольской громаде был артиллерийский обстрел, 7 взрывов.

На территорию Шалигинской громады враг сбросил 5 мин.