Білорусь нарощує торгівельну співпрацю з підприємствами на ТОТ України – ЦНС
Субота, 17 серпня 2024, 05:10
За даними національного спротиву, білоруська влада нарощує промислові зв’язки із захопленими Росією підприємствами на тимчасово окупованих територіях України.
Джерело: ЦНС
Деталі: У повідомленні спротиву йдеться про те, що Білорусь нарощує поставку сільгосптехніки на ТОТ України, а також іншої продукції.
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Водночас, вказують у спротиві, до Білорусі імпортують з окупованих українських територій товари легкої промисловості.
Дослівно: "Нещодавно між окупаційною адміністрацією Запоріжжя та делегацією Білорусі було укладено низку угод щодо поширення торговельної співпраці.
Таким чином режим Лукашенка (самопроголошеного президента Білорусі – ред.) свідомо порушує міжнародне право й торгує з окупованими територіями".