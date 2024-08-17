Білорусь нарощує торгівельну співпрацю з підприємствами на ТОТ України – ЦНС

За даними національного спротиву, білоруська влада нарощує промислові зв’язки із захопленими Росією підприємствами на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело: ЦНС

Деталі: У повідомленні спротиву йдеться про те, що Білорусь нарощує поставку сільгосптехніки на ТОТ України, а також іншої продукції.

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Водночас, вказують у спротиві, до Білорусі імпортують з окупованих українських територій товари легкої промисловості.

Дослівно: "Нещодавно між окупаційною адміністрацією Запоріжжя та делегацією Білорусі було укладено низку угод щодо поширення торговельної співпраці.

Таким чином режим Лукашенка (самопроголошеного президента Білорусі – ред.) свідомо порушує міжнародне право й торгує з окупованими територіями".