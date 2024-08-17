Беларусь наращивает торговое сотрудничество с предприятиями на ВОТ Украины – ЦНС
По данным национального сопротивления, белорусские власти наращивают промышленные связи с захваченными Россией предприятиями на временно оккупированных территориях Украины.
Источник: ЦНС
Детали: В сообщении сопротивления говорится о том, что Беларусь наращивает поставку сельхозтехники на ВОТ Украины, а также другой продукции.
В то же время, указывают в сопротивлении, в Беларусь импортируют с оккупированных украинских территорий товары легкой промышленности.
Дословно: "Недавно между оккупационной администрацией Запорожья и делегацией Беларуси был заключен ряд соглашений по распространению торгового сотрудничества.
Таким образом режим Лукашенко (самопровозглашенного президента Беларуси – ред.) сознательно нарушает международное право и торгует с оккупированными территориями".