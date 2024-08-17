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Беларусь наращивает торговое сотрудничество с предприятиями на ВОТ Украины – ЦНС

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 августа 2024, 05:10
Беларусь наращивает торговое сотрудничество с предприятиями на ВОТ Украины – ЦНС
флаг Беларуси, иллюстративное фото Getty Images

По данным национального сопротивления, белорусские власти наращивают промышленные связи с захваченными Россией предприятиями на временно оккупированных территориях Украины.

Источник: ЦНС

Детали: В сообщении сопротивления говорится о том, что Беларусь наращивает поставку сельхозтехники на ВОТ Украины, а также другой продукции.

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В то же время, указывают в сопротивлении, в Беларусь импортируют с оккупированных украинских территорий товары легкой промышленности.

Дословно: "Недавно между оккупационной администрацией Запорожья и делегацией Беларуси был заключен ряд соглашений по распространению торгового сотрудничества.

Таким образом режим Лукашенко (самопровозглашенного президента Беларуси – ред.) сознательно нарушает международное право и торгует с оккупированными территориями".

Беларусьоккупациявойнаторговля
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