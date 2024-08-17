У Сумах пролунав потужний вибух – ЗМІ

Вранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух.

Джерело: Суспільне Суми

Деталі: Суспільне повідомило про потужний вибух у Сумах о 6:05.

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Перед цим Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

Також у місті було чутно вибух вночі, після 2 години ночі.

Зазначимо, що наразі повітряна тривога в Сумській області триває, починаючи з 3:26.