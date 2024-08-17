В Сумах прогремел мощный взрыв – СМИ
Суббота, 17 августа 2024, 06:10
Утром 17 августа во время объявленной воздушной тревоги в Сумах прогремел мощный взрыв.
Источник: Суспільне Сумы
Детали: Суспільне сообщило о мощном взрыве в Сумах в 6:05.
Реклама:
Перед этим Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.
Также в городе был слышен взрыв ночью, после 2 часов ночи.
Отметим, что сейчас воздушная тревога в Сумской области продолжается, начиная с 3:26.