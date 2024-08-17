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В Сумах прогремел мощный взрыв – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 августа 2024, 06:10
В Сумах прогремел мощный взрыв – СМИ
Иллюстративное фото с depositphotos

Утром 17 августа во время объявленной воздушной тревоги в Сумах прогремел мощный взрыв.

Источник: Суспільне Сумы

Детали: Суспільне сообщило о мощном взрыве в Сумах в 6:05.

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Перед этим Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.

Также в городе был слышен взрыв ночью, после 2 часов ночи.

Отметим, что сейчас воздушная тревога в Сумской области продолжается, начиная с 3:26.

Сумывзрыввойна
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