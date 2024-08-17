За добу Запорізьку область атакували майже 300 ворожих БпЛА різної модифікації

Впродовж минулої доби окупанти понад 400 разів били по 15 населених пунктах Запорізької області, зокрема атакували громади майже 300 дронами різної модифікації.

Джерело: голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров

Пряма мова: "299 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Біленьке, Малишівку, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку".

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Деталі: Федоров також повідомив, що Новоданилівку та Таврійське 9 обстрілів РСЗВ накрили 9 обстрілів РСЗВ.

Крім того, 93 артобстріли росіяни завдали по території Рівного, Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.

Пряма мова: "Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали".