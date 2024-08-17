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За добу Запорізьку область атакували майже 300 ворожих БпЛА різної модифікації

Ольга Глущенко Субота, 17 серпня 2024, 07:38
За добу Запорізьку область атакували майже 300 ворожих БпЛА різної модифікації
фото: telegram Федорова

Впродовж минулої доби окупанти понад 400 разів били по 15 населених пунктах Запорізької області, зокрема атакували громади майже 300 дронами різної модифікації.

Джерело: голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров

Пряма мова: "299 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Біленьке, Малишівку, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку".

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Деталі: Федоров також повідомив, що Новоданилівку та Таврійське 9 обстрілів РСЗВ накрили 9 обстрілів РСЗВ.

Крім того, 93 артобстріли росіяни завдали по території Рівного, Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.

Пряма мова: "Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали".

Запорізька областьбезпілотникиобстрілвійна
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