За сутки Запорожскую область атаковали почти 300 вражеских БпЛА различной модификации

За прошедшие сутки оккупанты более 400 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области, в частности атаковали громады почти 300 дронами различной модификации.

Источник: глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров

Прямая речь: "299 БпЛА различной модификации атаковали Малокатериновку, Беленькое, Малышевку, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку".

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Детали: Федоров также сообщил, что Новоданиловку и Таврическое 9 обстрелов РСЗО накрыли 9 обстрелов РСЗО.

Кроме того, 93 артобстрела россияне нанесли по территории Ровно, Степногорска, Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.

Прямая речь: "Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали".