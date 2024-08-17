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Росія втратила за добу понад 1200 солдатів

Ольга Глущенко Субота, 17 серпня 2024, 07:56
Росія втратила за добу понад 1200 солдатів
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Росія на війні в Україні втратила ще 1230 вояків, 5 танків і 58 артилерійських систем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько/ about 598180 (+1230) осіб,
  • танків   ‒ 8501 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16473 (+12) од,
  • артилерійських систем –  16985 (+58) од,
  • РСЗВ – 1160 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 923 (+1) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13714 (+55) од,
  • крилатих ракет ‒ 2432 (+3) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22913 (+65) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2844 (+15) од.

Росіявтрати у війні
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