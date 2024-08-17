Россия потеряла за сутки более 1200 солдат
Суббота, 17 августа 2024, 07:56
За минувшие сутки Россия на войне в Украине потеряла еще 1230 воинов, 5 танков и 58 артиллерийских систем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около/около 598180 (+1230) человек,
- танков – 8501 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 16473 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 16985 (+58) ед,
- РСЗО – 1160 (+1) ед,
- средств ПВО – 923 (+1) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 13714 (+55) ед,
- крылатых ракет – 2432 (+3) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 22913 (+65) ед,
- специальной техники – 2844 (+15) ед.