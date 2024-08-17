Россия потеряла за сутки более 1200 солдат

За минувшие сутки Россия на войне в Украине потеряла еще 1230 воинов, 5 танков и 58 артиллерийских систем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.24 ориентировочно составили:

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